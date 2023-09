“Raffa in the Sky” | Nadir Catalano | “Quest’opera abbatte le barriere tra il virtuale e il reale”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023) Bergamo. Cresce l’attesa per “in the Sky”, la fantaopera lirica che vedrà la luce sul palcoscenico del Teatro Donizetti a fine settembre e con essa crescono anche le possibilità di seguire le tappe di avvicinamento a questo evento. Se un tempo la promozione degli spettacoli passava principalmente da radio, tv, locandine e passaparola oggi, come ben sappiano, i canali di comunicazione si sono ampliati a dismisura e per tale motivo la Fondazione del Teatro Donizetti ha messo in campo tutte le forze a sua disposizione. Tra queste vi è, responsabile della comunicazione social o, come dicono gli esperti, head of digital della Fondazione. “Cercare di incanalare la forza propulsiva dinelle varie forme digitali è stato – ha sottolineato il social media manager – ed è tutt’ora un lavoro lungo e ...