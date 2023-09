Rachele Risaliti | ex Miss Italia | e il calciatore Gaetano Castrovilli scoprono il sesso del loro primo figlio | l’emozionante video

Firenze, party su una terrazza con vista sulla città per il giocatore della Fiorentina e la consorte. Hanno reso pubblico il sesso del nascituroTra gli ospiti è annunciata la presenza di, la ragazza di Prato che nel 2016 ha vinto il titolo di Miss Italia. Le 24 finaliste saranno ricevute in mattinata alle 11 dal sindaco di ...Un'altra ex Miss Italia ha da poco annunciato di essere in dolce attesa: si tratta di. Nel 2016 venne eletta più bella d'Italia e oggi corona il suo sogno d'amore ...

Sarà un maschio: Rachele Risaliti e Castrovilli, la festa del gender ... LA NAZIONE

Firenze, party su una terrazza con vista sulla città per il giocatore della Fiorentina e la consorte. Hanno reso pubblico il sesso del nascituro ...Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti diventeranno presto genitori di un bel maschietto. A darne comunicazione, attraverso i social, sono stati gli amici e i compagni di squadra del neo numero ...