Quella sporca dozzina | il miglior cast degli anni Sessanta

(Di sabato 9 settembre 2023)Rete 4 ore 15.35 con Lee Marvin, Charles Bronson e John Cassavetes. Regia di Robert Aldrich. Produzione USA 1967. Durata: 2 ore e 30LA TRAMA Un classico del film di guerra che ebbe molti seguiti e tante imitazioni. Durante la guerra dodici militari americani sono condannati a morte per gravissimi reati. Ma viene loro offerta una possibilità di riscatto e di salvezza. Dovranno partecipare agli ordini di un maggiore durissimo a una missione impossibile. Far saltare unello zeppo di nazisti nella Francia occupata . La missione riesce ma solo uno dei dodici porterà a casa la pelle.PERCHE' VEDERLO Perché l'azione non dà tregua e ilabitato da facce sensazionali (Marvin, Bronson, Savalas, Cassates, Borgnine, Sutherland) è forse il ...