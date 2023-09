Quel dolore alla gamba e poi… Diego | 16 anni | sconfitto da una leucemia fulminante

(Di sabato 9 settembre 2023) Il paese della Val Seriana è in lutto. Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre è arrivata la notizia sconvolgente:Fornoni, 16, amatissimo animatore dell’oratorio di Ardesio, è deceduto a causa di una. In segno di rispetto e cordoglio, Ardesio ha deciso di sospendere gli eventi in programma, incluso “Ardesio si blocca”, manifestazione dedicata all’arrampicata, e la festa dell’oratorio. Il percorso dicon la malattia è stato breve e tragico. Solo un mese fa, accusava una una, erroneamente attribuito a uno strappo muscolare. Ma mercoledì 6 settembre, ildivenne insostenibile. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Piario, durante una Tac,ha perso i sensi. L’emorragia ...

Da9 settembre del 1943 prese inizio il riscatto nazionale, la lotta di Liberazione'. 'Ad ... e ai familiari che hanno vissuto ildella perdita. A quanti sono al servizio, oggi, delle ...Da9 settembre del 1943 prese inizio il riscatto nazionale, la lotta di Liberazione". "Ad ... e ai familiari che hanno vissuto ildella perdita. A quanti sono al servizio, oggi, delle ...... incredulità e soprattutto unlancinante - a causa di questa immagine orribile. Mentre ... E poco importa che in diversi Paesi digruppo (Ungheria, Polonia, in primis) spirino venti ...

"Quel dolore mi toglieva il fiato" il Resto del Carlino

Il campione del mondo è provato dopo la gara corta conclusa al terzo posto: "A fine gara c'è stato un momento intenso e sono andato a mettere subito il ghiaccio" ...Harry, in viaggio per gli Invictus game in Germania, è passato da Londra senza però incontrare il padre Carlo che, ufficiosamente, ha fatto sapere di "non avere posto ...