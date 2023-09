Quattordicesima tappa Vuelta 2023 | Evenepoel si rifà a Belagua | Kuss sempre in rosso

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 settembre 2023) L’ ex campione del mondo Remcoreagisce da campione alla crisi di ieri patita sul Tourmalet. Il belga vince in solitaria, la, con arriva a Larra-(156 km), dopo aver preparato la fuga per poi allungare in discesa in compagnia del francese Bardet, che verra’ staccato sulla salita finale. Non cambia la classifica generale con Seppleader.: LA CRONACA Remcosi riscatta con gli interessi con una prova magistrale. Dopo essere giunto sul Tourmalet con 27? di ritardo, quest’ oggi ha dominato per tutti i 156 km previsti, arrivando indisturbato sul traguardo di ...