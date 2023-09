Quattordicenne muore dopo sfida su Tik Tok per aver mangiato la patatina più piccante al mondo | “Stimoli virtuali e disagio giovanile | i sintomi da attenzionare” INTERVISTA allo psichiatra Vincenzo Barretta

(Di sabato 9 settembre 2023) Un ragazzo di quattrordici anni è mortoingerito una, anzi la piùdel, vittima di unache gira ormai da anni sui social media e che è diventata molto popolare su Tik Tok: la One Chip Challenge. L'articolo .

Un ragazzo di quattordici anni è morto dopo aver ingerito una patatina piccante anzi, la più piccante del mondo, protagonista di una sfida che gira ormai da anni sui social media e che è diventata ...Sarebbe stata una sfida su TikTok, la cosiddetta One Chip Challenge , a portare alla morte un del Massachusetts. Harris Wolobah , uno studente del secondo anno della Doherty Memorial High School di Worcester, ha mangiato una patatina estremamente piccante e ha subito accusato ...

Usa. Quattordicenne muore dopo aver mangiato "la patatina più ... RaiNews

