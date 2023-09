Quando gioca l’Italia il quarto di finale degli Europei di volley? Data | avversaria | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023)si è qualificata per i quarti di2023 dimaschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Macedonia del Nord con un secco 3-0 e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna continentale. I Campioni del Mondo e d’Europa torneranno in campo martedì 12 settembre (ore 21.00) per fronteggiare la vincente del confronto tra Olanda e Germania. Il teatro della sfida da dentro o fuori sarà ancora il PalaFlorio di Bari, dove gli azzurri saranno chiamati a disputare una partita di assoluto spessore per entrare in zona medaglie.se la dovrà vedere o con i tulipani guidati dal bomber Nimir Abdel-Aziz o con i tedeschi trascinanti dall’attaccante Georg Grozer. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in ...