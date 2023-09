Qualificazioni Europeo | i risultati della giornata

... 20:30 CET Dove : atika Arena, Parenzo, Croazia Cosa : finale CampionatoUEFA Under 19 di ...incluse. Il Portogallo non ha mai perso una gara di questa competizione nei 40 minuti,...L'Italia è ospite della Macedonia del Nord nella quinta giornata del Girone C per leall'2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live L'Italia del neo ct Luciano Spalletti torna in campo per affrontare la quinta giornata del percorso di ...È la serata della sfida tra Macedonia del Nord e Italia, valida per leal prossimo. Gli Azzurri, per la prima volta guidati da Luciano Spalletti, sono in campo a Skopje per una sfida delicatissima che può aprire le porte a Euro 2024. L'Italia oggi ...

Qualificazioni Europei 2024, le partite di oggi 8 settembre Sky Sport

Parte titolare Rrahmani nella sfida tra Kosovo e Svizzera valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il centrale di proprietà del Napoli in campo dunque dal primo minuto. Ecco ...Gakpo e compagni con la giusta concentrazione possono riuscire senza dubbio a mettere in difficoltà la difesa della Nazionale allenata da Stephen Kenny. Il segno 2 è in lavagna a 1.65 mentre la doppia ...