Qualificazioni Europei | i risultati e le classifiche | come cambia il girone dell’Italia

(Di sabato 9 settembre 2023) Non solo il pareggiocontro la Macedonia del Nord, si sono disputate altre partite importanti valide per leai prossimi. Nel primo match di oggi colpo grosso del Belgio contro l’Azerbaigian con un gol di Carrasco. A reti inviolate la sfida tra Andorra e Bielorussia. Tutto facile per la Svezia che rifila 5 gol all’Estonia. Nello stessopareggio 1-1 tra Ucraina e Inghilterra. Gol ed emozioni tra Kosovo e Svizzera (2-2), pareggio anche tra Romania e Israele (1-1). IAZERBAIGIAN-BELGIO 0-1 ANDORRA-BIELORUSSIA 1-1 ESTONIA-SVEZIA 0-5 UCRAINA-INGHILTERRA 1-1 KOSOVO-SVIZZERA 2-2 MACEDONIA DEL NORD-ITALIA 1-1 ROMANIA-ISRAELE 1-1 LeGRUPPO A SCOZIA 15 SPAGNA 6 GEORGIA 4 NORVEGIA 4 CIPRO 0 GRUPPO ...

Macedonia del Nord e Italia hanno pareggiato 1 - 1, in una gara valida per lea Euro 2024. Era l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Italia in ...verso gli2024, ...Le parole di Luciano Spalletti, ct dell'Italia, dopo il pareggio degli azzurri alleaglicon la Macedonia del Nord Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio degli Azzurri contro la Macedonia del Nord. Di seguito le sue parole. ..., i risultati delle altre due partite di questa sera: Kosovo - Svizzera e Romani Israele Non solo l'Italia in campo per le. In contemporanea agli azzurri ...

La nazionale pareggia uno a uno sul campo della Macedonia. La gara era valida per le qualificazioni europee. (Tutto Napoli) Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazione a fine gara dopo il ...I risultati di oggi alle qualificazioni ai prossimi Europei e come cambiano le classifiche: solo un pareggio per l'Italia ...