Qualificazioni Europei 2024 | pari tra Ucraina e Inghilterra e pressioni sull’Italia | manita Svezia in Estonia

(Di sabato 9 settembre 2023) Termina 1-1 tranel gruppo C, quello dell’Italia, delleagli. Ed è un pareggio, quello tra gli ucraini e gli inglesi maturato a Wroclaw, campo neutro in Polonia a causa della guerra, che inevitabilmente mettesugli azzurri, che devono ora vincere in Macedonia del Nord per non perdere troppo terreno nel girone. Gli ucraini si sono portati in vantaggio a inizio primo tempo grazie al gol di Zinchenko con un bell’inserimento dopo un’ottima combinazione sulla corsia di destra, poi il pareggio di Walker, che è stato suo compagno quando entrambi erano al Manchester City, sempre prima dell’intervallo, mentre nella ripresa non si segnalano occasioni degne di nota. Alla Le Coq Arena di Tallinn ben poco da fare per i padroni di casa ...

L'Italia stasera scenderà in campo a Skopje, contro la Macedonia del Nord, in una serata importante sia per le Qualificazioni agli Europei, sia per Luciano Spalletti, che per la prima volta siederà in panchina come commissario tecnico azzurro.