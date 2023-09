Qualificazioni Euro 2024 | l’Italia pareggia con la Macedonia del Nord 1 a 1 | esordio amaro per il nuovo ct Spalletti

(Di sabato 9 settembre 2023) Skopje,del: parte unciclo per gli azzurri. Dopo l’era Roberto Mancini, iniziata nel 2018 e finita quest’estate – con il tecnico che è stato assoldato come ct dell’Arabia Saudita -, sulla panchina della Nazionale italiana siede Luciano. Il primo compito assegnatogli dalla Federazione è conquistare la qualificazione ai prossimipei del. Ad ogni modo, l’dell’allenatore sulla panchina della Nazionale non va esattamente in questa direzione. Dall’altro lato dell’Adriatico, alla National Arena Todor Proesk di Skopje, gli azzurri hannoto con ladelper 1 a 1. Dopo il gol di Ciro Immobile, arrivato al 47? con un colpo di testa da distanza ravvicinata, i ...

Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, l'Italia è tempo valuta il calendario e possibili scenari futuri per la qualificazione a Euro 2024 ...Prosegue la sosta dei campionati europei ma proseguono soprattutto le partite valide per le Qualificazioni a Euro 2024 ...