Qualificazioni Euro 2024 | il Belgio vince in Azerbaigian | decide Carrasco | Lukaku in campo per 66 minuti

(Di sabato 9 settembre 2023) Il, a fatica, si porta a casa i tre punti. Ma grande onore all’di Gianni De Biasi che ha dato non poco filo da torcere ai più quotati avversari:un ‘gollonzo’ di Yannicksul finire del primo tempo. Con questo successo ilaggancia l’Austria al primo posto del girone F a quota 10 punti, l’invece rimane fanalino di coda con un solo punto conquistato in quattro partite. Il commissario tecnico Domenico Tedesco schiera un classico 4-3-3 con Bakayoko eche accompagnano. Ilprova ad azzannare la partita sin dai primi, ma i ritmi sono molto bassi e le occasioni faticano ad arrivare. Gli ospiti collezionano solamente calci d’angolo, ma ...

... andrà in scena Irlanda - Olanda , match valido per la giornata 6 delle2024 . Calcio di inizio previsto per le ore 20:45. L'Olanda con sole tre partite giocate occupa il ...Spagna - Cipro, partita valida per lead2024, in programma martedì 12 settembre, è stata assegnata all'arbitro italiano Simone Sozza. Un direttore di gara senza esperienza ...Alle ore 15 alla "Dalga Arena" di Baku si gioca Azerbaigian - Belgio , gara valevole per lead2024 (gruppo F). Nel Belgio Romelu Lukaku schierato dal 1' e sarà il capitano. C'è curiosità nel vedere quanti minuti sarà impiegato dal Ct del Belgio e la condizione fisica ...

Qualificazioni Europei, Spagna esagerata: 7-1 alla Georgia, Morata show! Corriere dello Sport

Domani all’alba toccherà a Vasquez con il Messico. L’11 giocherà De Winter con il Belgio Under 21 Genova – Dei cinque giocatori del Genoa convocati dalle rispettive nazionali, tre scenderanno in campo ...La partita Irlanda - Olanda di domenica 10 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6a giornata delle qualificazioni agli ...