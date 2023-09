Qualificazioni Coppa d’Africa 2024 | rinviata Marocco-Liberia dopo il tremendo terremoto

(Di sabato 9 settembre 2023) Non si giocherà, gara valevole per lealla. A deciderlo è stata la Caf,...

... sotto shock per il terremoto di magnitudo 6.8 che ha provocato danni e centinaia di vittime nel Paese e portato al rinvio della sfida del Gruppo K delleallad'Africa contro la ...E' stata rinviata la sfida valevole per leallad'Africa 2024 tra Marocco e Liberia . A deciderlo è stata la Caf, la Confederazione africana, dopo il tragico terremoto che nella notte ha colpito il paese del Nordafrica, ......Women's Champions League mentre dalle ore 15 al via le partite valide per lea Euro ... Lima 22:00 PORTOGALLODI LEGA - PRIMA FASE Guimaraes - Tondela 21:30 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL ...

Qualificazioni alla Coppa d'Africa 2023, le partite in programma oggi TUTTO mercato WEB

L'evento ha sconvolto il Paese ed è stata rinviata Marocco-Liberia, sfida del Gruppo K delle qualificazioni alla Coppa d'Africa che era in programma oggi allo Stade Adrar di Agadir. Terremoto in ...Emanuele Becchis fa segnare il migliior tempo nelle qualificazioni per l’ultima gara di Coppa del mondo sprint di skiroll, in Val di Fiemme. Il piemontese ha fermato il cronometro sul tempo di 1807 e ...