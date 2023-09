Qualiano | evade dai domiciliari per fare il muratore | “Avevo bisogno di soldi”

: Dal divano al cantiere, detenuto ai domiciliariper fare il muratore. Arrestato dai Carabinieri In una fugace e singolare evasione dai domiciliari, un detenuto ha deciso di sostituire ...: Dal divano al cantiere, detenuto ai domiciliariper fare il muratore. Arrestato dai Carabinieri In una fugace e singolare evasione dai domiciliari, un detenuto ha deciso di sostituire ...

Qualiano, detenuto evade dai domiciliari per fare il muratore Corriere

Aveva bisogno di denaro e non poteva permettersi di rimanere in casa a far nulla. Il 55enne è stato sottoposto ai domiciliari ancora una volta ...Qualiano, evade dai domiciliari e va a lavorare come muratore. Un 55enne nei guai dopo la scoperta dei carabinieri ...