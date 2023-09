Qualiano | evade dai domiciliari per fare il muratore | arrestato

(Di sabato 9 settembre 2023) Il 55enne diè stato beccato dai carabinieri mentre lavorava in un cantiere comeed è finito in manette nonostante le scuse e le giustificazioni. In una fugace e singolare evasione dai, un detenuto ha deciso di sostituire le quattro pareti di casa con quelle di un appartamento in ristrutturazione Come da

Guanti anti-infortunio, trapano impugnato, tuta sporca di polvere, il 55enne di Qualiano è finito in manette nonostante le scuse e le giustificazioni.In una fugace e singolare evasione dai domiciliari, un detenuto ha deciso di sostituire le 4 pareti di casa con quelle di un appartamento in ristrutturazione. Come da routine quotidiana, i ...