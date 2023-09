Quale riforma per gli 007 italiani? La proposta del gen Costantini

Leggi su formiche

(Di sabato 9 settembre 2023) La rivista Formiche, prima delle vacanze estive, ha pubblicato un’intervento in cui il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ha indicato, tra le varie possibilità didel comparto intelligence nazionale, una “revisione” che assegni un maggior ruolo, rispetto al passato, al settore economico e finanziario. Traendo spunto dal citato scritto, edin linea con l’intento di “ipotizzare” nuovi percorsi e nuove strutture per l’intelligence nazionale, desidero svolgere alcune considerazioni su quello che, secondo il mio modo di vedere, costituisce un elemento di grande distinzione per un moderno servizio di intelligence, ossia la pianificazione e la strategia operativa della propria attività. Oggi e fino ad oggi, e forse anche domani, l’indirizzo operativo e strategico del comparto intelligence compete alla Presidenza del ...