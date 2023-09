Qual Mondiali | Brasile show con Neymar che batte il record di Pelé | Bielsa mette ko il 'suo' Cile con l'Uruguay

(Di sabato 9 settembre 2023) Tre gol e tre punti per l'di Marcelo, che3-1 la sua ex squadra del, a cui non basta una rete dell'ex juventino...

Commenta per primo Tre gol e tre punti per l'Uruguay di Marcelo Bielsa, che batte 3 - 1 la sua ex squadra del Cile , a cui non basta una rete dell'ex juventino e interista Arturo Vidal . Decide una ...

Tre gol e tre punti per l'Uruguay di Marcelo Bielsa, che batte 3-1 la sua ex squadra del Cile, a cui non basta una rete dell'ex juventino e interista Arturo Vidal. Decide una doppietta di De la Cruz, ...