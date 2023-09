Pulmino in fiamme all’uscita del casello di Baiano sull’A16 | in sei si salvano

(Di sabato 9 settembre 2023) Hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo le sei persone a bordo di unche ha preso fuoco e in poche decine di secondi è stato divorato dalle. È accaduto in seratadeldell’A16 Napoli-Canosa di, in provincia di Avellino. I sei viaggiatori sono riusciti ad uscire dell’automezzo prima che venisse avvolto dalle. Nessuno tra loro ha subito conseguenze di sorta. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

