Prossimo turno Serie A 2023 24

(Di sabato 9 settembre 2023) : date e partite in programma La/24 aprirà i battenti con la 4ª giornata di campionato che sarà l’inizio di una lunga stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/24, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 4ª Giornata (16-18 settembre) Sabato 16 settembre Ore 15.00, JUVENTUS-LAZIO (DAZN)Ore 18.00, INTER-MILAN (DAZN)Ore 20.45, GENOA-NAPOLI (DAZN/SKY) Domenica 17 settembre Ore 12.30, CAGLIARI-UDINESE (DAZN/SKY)Ore 15.00, FROSINONE-SASSUOLO (DAZN)Ore 15.00, MONZA-LECCE (DAZN)Ore 18.00, FIORENTINA-ATALANTA (DAZN)Ore 20.45, ROMA-EMPOLI (DAZN) Lunedì 18 settembre Ore 18.30, SALERNITANA-TORINO (DAZN)Ore 20.45, VERONA-BOLOGNA (DAZN/SKY)

... che in vista del match contro la Germania in amichevole del12 settembre dovrà fare a ... la loro assenza dall'allenamento sembra più che altro undi riposo non legato a condizioni ...Allenamento in mattinata per il . La squadra di Di Francesco si sta preparando in vista delcampionato dopo la sosta per le nazionali. Allenamento congiunto con la Primavera per i giallazzurri, impegnati in tre tempi da 35 minuti ciascuno: risultato finale 8 - 0 con un ...... in programma il 21 e 22 ottobre, la formazione di Scrofani osserverà undi riposo. "Sarà una ... Sul livello delcampionato Scrofani ha mezza idea: "Molte squadre sono alla ricerca del ...

Ligue 1, nel prossimo turno un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Marocco TUTTO mercato WEB

ROMA - Luciano Spalletti è pronto a debuttare contro la Macedonia sulla panchina dell' Italia, con un cammino verso Euro 2024 che potrebbe diventare subito in salita in caso di una mancata vittoria qu ...Tutto facile per l'Italia di Fefè De Giorgi negli ottavi di finale degli Europei di Volley maschile. La squadra azzurra, campione del Mondo in carica, si è ...