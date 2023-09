Proibisce l' abaya a una studentessa Preside minacciato di morte in Francia

(Di sabato 9 settembre 2023) Il padre della ragazza in custodia dalla polizia per le intimidazioni al dirigente scolastico. Il divieto del governo sancito anche dalla Corte

indossare in aula l'abaya. Si tratta di un abito tradizionale, una sorta di tunica molto ampia che copre il corpo femminile dal collo ai piedi. Il divieto fa seguito alla legge del 2004 che vieta l'ostentazione di simboli e abiti religiosi all'interno delle scuole.

Francia vieta abaya a scuola, docenti in protesta: “Polemica fatta nascere ad arte per nascondere altri problemi più gravi” Tecnica della Scuola

Il motivo Indossavano l’abaya, abito tipico, che è stato proibito dal governo Macron poiché «infrange le regole sulla laicità nell’istruzione» e l’indumento «mostra la propria appartenenza religiosa» ...Lunedì 4 settembre in Francia si sono riaperte le scuole e 12 milioni di ragazzi e ragazze francesi sono tornati fra i banchi. Ma in 513 scuole selezionate dal nuovo (da luglio 2023) Ministro francese ...