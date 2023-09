Probabili formazioni Macedonia del Nord-Italia | Spalletti esclude un calciatore del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 settembre 2023) Primo appuntamento per la nuova nazionale guidata da Luciano: out a sorpresa dall’undici titolare un top azzurro Questa sera alle 20:45 scenderà in campo l’. C’è anche grande curiosità per la prima panchina da commissario tecnico per Luciano. In tanti si aspettano una nazionale diversa da quella di Mancini, che provi ad emulare, per quanto possibile, il gioco delcampione d’. Dunque,a trazione anteriore. Come gran parte delle squadre dici si aspetta una nazionale divertente, che sfrutti il buon potenziale offensivo e il pressing alto per creare un gran numero di occasioni da gol. Ovviamente per attuare questo tipo di piano di gioco c’è bisogno dei calciatori giusti....