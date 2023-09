Premio a Stefano Boeri per suo lavoro volto a migliorare qualità dell’aria

(Di sabato 9 settembre 2023) I progetti dell’architetto, tra i principali opinion leader nel dibattito sul cambiamento climatico, integrano la natura vivente nell'ambiente urbano, architetto, urbanista e accademico italiano, è stato insignito del2023 della European LungFoundation (ELF) per il suoe impegno perlanegli ambienti urbani. Ilè attribuito a individui, gruppi o organizzazioni che hanno dato un contributo eccezionale al servizio della salute dell’uomo nel campo respiratorio. Ilviene consegnato oggi durante il Congresso internazionale della European Respiratory Society di quest’anno, dal 9 al 13 settembre 2023. I progetti dell’architetto...

Il presidente di ELF, Kjeld Hansen, ha elogiato il lavoro diBoeri: "Siamo lieti di conferire aBoeri il nostroannuale. Il suo lavoro rappresenta un approccio innovativo e ...... il Leone del Futuro -Venezia Opera Prima 'Luigi De Laurentiis', e undi 100.000 ... Film in gara Venezia 80: Adagio, regia diSollima (Italia) Aku wa sonzai shinai, regia di ......al futuro Le tre imprenditrici sono state selezionate da una giuria che comprendeva oltre a... Le vincitrici riceveranno unconsistente in beni e servizi per un valore netto di diecimila ...

Premio a Stefano Boeri per suo lavoro volto a migliorare qualità dell ... Adnkronos

I progetti dell’architetto, tra i principali opinion leader nel dibattito sul cambiamento climatico, integrano la natura vivente nell'ambiente urbano Stefano Boeri, architetto, urbanista e accademico ...Liguria. “Avete già vinto tutti”, è quanto ha anticipato Emanuela Pericu, giornalista Rai, membro della giuria che ha premiato l’impegno e, soprattutto, la partecipazione dei giovani autori, under 25, ...