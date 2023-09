Preghiera della sera 9 Settembre 2023 | “Non lasciarmi nelle tenebre”

Il fratello Vincenzo, mi pare, che di tanto in tanto accende la fiammellasperanza ed ancora ... 'Vi prego, vi supplico: un fiore, al cimitero, unadei figli'. Nulla di nulla. Di quale ...... esprimendo 'la sua comunione nelladi fronte a questo disastro naturale'. 'Triste per ... per la guarigione dei feriti e per la consolazione di chi piange la perdita dei propri cari e...Come Migrantes, oltre ad assicurare lae la vicinanza ai migranti, sosterremo ogni azioneChiesa Italiana a favore dei terremotati del Marocco".

Preghiera del Mattino VENERDI 08 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Tre anni dopo la separazione dalla Comunità di Bose; «Oggi ricomincio. Come ogni giorno», perché «la vita cristiana è sempre un ricominciare, con inizi che non hanno fine» ...Papa Francesco ha scritto un telegramma di cordoglio per esprime la sua “comunione orante di fronte a questa catastrofe naturale” ...