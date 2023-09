(Di sabato 9 settembre 2023) Daniele, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla corsa Scudetto parlando anche del

... Retegui (Boca Juniors), Thorsby (Union Berlino), De Winter (Juventus), Messias, (), ... Salcedo (Inter), Czyborra (PEC Zwolle), Semper (Como), Boci (Lecco), Touré (Le Havre),(Reggiana), ...L'ultimo confronto vinto dai liguri risale al 18 marzo 2022, 1 - 0 con gol di Manolo. I ... FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Calciomercato Chi ha speso di più in Serie A Ilè 1° ...... Haps (d, Venezia), Kutlu (c, Galatasaray), Messias (a,) Partenze : Salcedo (a, Inter), Criscito (d, svincolato), Haps (d, Venezia), Buksa (a, Wsg Tirol), Sturaro (c, Karagumruk),(c, ...

Portanova: “Milan e Inter sono partite bene. Mi preoccupa la Juventus” Pianeta Milan

L'ex giocatore del Napoli, Daniele Portanova, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato anche della lotta scudetto..Portanova preoccupato: «Juve senza coppe pericolosa per lo Scudetto». Il commento dell’ex Napoli Daniele Portanova, ex difensore del Napoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo di lotta Scudetto e Juve. PO ...