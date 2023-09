Poor Things di Yorgos Lanthimos è Leone d' Oro

(Di sabato 9 settembre 2023) È andata bene. La giuria di Venezia 80 guidata da Damien Chazelle ha pensato e decretato (non sempre le due azioni avvengono in sincrono). I premi sono andati ai film migliori visti in questa edizione della Mostra. Mostra del Cinema di Venezia 2023: 10 film tra i più attesi X Leggi anche › Mostra del Cinema di Venezia 80: chi vincerà e chi dovrebbe ...

2). Yorgos Lanthimos al suo meglio. Il film più inventivo e audace di questa 80a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. 3) Memory . Il Concorso si è chiuso con uno dei lavori più ...Il suo film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Enea, 'è già un cult' e sta ottenendo solo recensioni positive al pari di! di Yorgos Lanthimos. Impossibile imbattersi online in ...I nomi che circolano in queste ore per il premio di miglior film sono "" Povere creature!" di Yorgos Lanthimos e "The Green Border" di Agnieszka Holland , che poi sono quelli che davvero ...

‘Povere Creature!’ (Poor Things) del regista greco Yorgos Lanthimos è il vincitore del Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia 2023. Il film in bianco e nero con protagonista Emma Stone e nel ...Trionfo al Festival del cinema di Venezia. Emma Stone è una sorta di Frankenstein femminista. A garrone la miglior regia per Io capitano. Gli altri premi ...