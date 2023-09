Polizia fa irruzione per un “omicidio di massa” ma era solo una lezione di yoga | “Erano a terra immobili | sembravano morti ma stavano meditando”

(Di sabato 9 settembre 2023) Scambiare unadiper undi? Se le persone sono talmente rilassate da sembrare morte può capitare. Succede nel Regno Unito, in un locale che ha la sua sede all’interno dell’Osservatorio del Mare del Nord a Chapel St Leonards. Che cosa è successo? Il resoconto della Bbc parte dal momento in cui l’insegnante diMillie Laws sta tenendo la sua. Qualcuno dà l’allarme. Passa in quel posto, sbircia dalle finestre e vede molte persone lunghe sul pavimento.. Apparentemente (apparentemente) senza vita. Così chiede l’intervento della. Cinque auto con le sirene e i lampeggianti arrivano in pochi minuti davanti alla porta della sala del Lincolnshire. Ma quando gli agenti fanno ...

Polizia irrompe per un "omicidio di massa" ma era solo una lezione di yoga Today.it

