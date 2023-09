(Di sabato 9 settembre 2023) "La polemica fra Fabioe Filippo? Non ne so nulla. Io ho detto qualche tempo fa chene aveva anche troppi da scegliere, ed è un bene, ma per me il doppio italiano è- ...

"La polemica fra Fabio Fognini e Filippo Volandri Non ne so nulla. Io ho detto qualche tempo fa che Volandri ne aveva anche troppi da scegliere, ed è un bene, ma per me il doppio italiano è Fognini - ...Scimmiottare unadel testo di uno dei cartoni animati più famosi di sempre può essere utile per far capire il desiderio di Nicola, il più titolato tennista azzurro, prossimo a ..."La polemica fra Fabio Fognini e Filippo Volandri Non ne so nulla. Io ho detto qualche tempo fa che Volandri ne aveva anche troppi da scegliere, ed è un bene, ma per me il doppio italiano è Fognini - ...

Pietrangeli, la frase su Fognini: "Ha difetti caratteriali ma Volandri..." Corriere dello Sport

“Se piove, rimandiamo. La mia vita”, pubblicato dalla casa editrice Sperling & Kupfer, è disponibile nelle librerie e negli store digitali dal 5 settembre ...Pietrangelo ButtafuocoCredit S.Ottaviano Auguri caro Pietrangelo, per festeggiarti, insieme ai nostri lettori liberi e non allineati, ...