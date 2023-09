Picchia la compagna mentre lei ha in braccio il figlio di un anno | arrestato

... vietando al quarantasettenne di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dallae in particolare a dove lavora. E per assicurare il rispetto della misura ha disposto il controllo con ...PESCARA -selvaggiamente per futili motivi lamentre lei tiene in braccio la figlia di circa due anni e viene arrestato dalla Squadra Volante, nella zona nord della città, vicino al confine con ...Il gip di Perugia ha così emesso l'ordinanza cautelare dell'allontanamento immediato dalla casa familiare, vietando al 47enne di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dallae in ...

Picchia la compagna con la figlioletta in braccio. La suocera lo fa arrestare ilmessaggero.it

Picchia selvaggiamente per futili motivi la compagna mentre lei tiene in braccio la figlia di circa un anno e viene arrestato dalla Squadra volante ...PESCARA - Picchia selvaggiamente per futili motivi la compagna mentre lei tiene in braccio la figlia di circa due anni e viene arrestato dalla Squadra ...