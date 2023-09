Pescara | Zeman | “Perugia grande squadra ma noi abbiamo più ritmo”

(Di sabato 9 settembre 2023) L'allenatore del delfino ammette lazza degli avversari ma sa anche come fare per vincere: "Ildovrà giocare a calcio..."

Così l'allenatore delZdenek, a margine della presentazione della gara di campionato di Perugia dei biancazzurri di domani, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti sulla ...Intervenuto in conferenza stampa, Zdenekha parlato della prossima sfida che vede ilaffrontare il Perugia. L'allenatore ha avvertito i suoi giocatori riguardo la pericolosità dell'avversario, da affrontare con consapevolezza: "...Qui: biancoazzurri scortati in massa dai propri tifosi, ma ancheha i suoi grattacapi Il ritorno di Zdeneksulla panchina delha rianimato un ambiente depresso. Ne sono un ...

Pescara, Zeman: "Ha fatto la scelta che tutti avrebbero fatto, ma ci poteva pensare prima e non all'ultimo" La Casa di C

Francesco Baldini, tecnico del Perugia, come riportato da calciogrifo ha presentato la sfida con il Pescara. “Ho sentito le dichiarazioni di Zeman che per me rimane un maestro di altissimo livello, ho ..."Mancini ha fatto la scelta che farebbero tutti. Il calcio oggi è denaro. Forse ci poteva pensare prima, visto che aveva anche altre offerte, e non avrei aspettato l'ultimo secondo per scegliere". Cos ...