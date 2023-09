Perugia-Pescara domenica 10 settembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 9 settembre 2023) Secondo turno di serie C girone B e il big match di giornata vede di fronte ildi Baldini e ildi Zeman. Per il grifone esordio a reti bianche quello sul campo della Lucchese, nel giorno del ritorno al calcio giocato dopo un’estate passata nelle aule della giustizia sportiva alla ricerca di un ripescaggio in cadetteria. La squadra affidata a Baldini è a grandi linee quella della InfoBetting: Scommesse Sportive e