Perde il suo anello | poi la scoperta choc | “Me l’ha rubato uno struzzo | l’ha mangiato senza che me ne accorgessi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) “Dove avrò perso il mio?”. Così si chiedeva una ragazza prima di fare unadavvero sbalorditiva. Estelle e Elodie sono una coppia di travel blogger note su Youtube e Tiktok con l’account @bikearth, dove pubblicano i raconti e le immagini dei loro viaggi intorno al mondo. E l’episodio che vi stiamo per raccontare è avvenuto proprio durante uno di questi viaggi, in Sudafrica: tra le tante esperienze fatte le due giovani hanno anche provato a dare da mangiare agli struzzi ed è stato in quei momenti che è successo il “fattaccio”. La scena è stata immortalata in questo video divenuto virale sul web, grazie al quale le due giovani hanno scoperto cosa era successo. Mentre davano da mangiare ad uno degli struzzi, infatti, l’animale le ha sfilato uno degli anelli che portava al ditoche lei se ne accorgesse e ...