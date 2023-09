Per Spalletti esordio azzurro con pareggio | 1-1 in Macedonia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 settembre 2023) SKOPJE () (ITALPRESS) – Solo unper Lucianoall’sulla panchina azzurra. L’Italia non va oltre l’1-1 a Skopje contro lae vede complicarsi ulteriormente il cammino di qualificazione all’Europeo del 2024. Gli azzurri sbloccano il risultato con Immobile, ma nel finale subiscono il gol di Bardhi. Nel girone C gli uomini disalgono a quota quattro, a tre lunghezze dall’Ucraina (prossima avversaria che ha una gara in più) e a nove dall’Inghilterra (due partite in più). Ad un anno e mezzo dal precedente di Palermo che sancì l’esclusione della Nazionale di Mancini dai Mondiali in Qatar, l’Italia ritrova in avvio le stesse difficoltà. Lasoffoca la manovra azzurra (già ostacolata da un terreno di gioco pessimo), ...