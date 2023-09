Per Spalletti esordio azzurro con pareggio | 1-1 contro Macedonia

(Di sabato 9 settembre 2023) L'Italia non va oltre il pari a Skopje nel cammino verso Euro2024 SKOPJE () - Solo unper Lucianoall'sulla panchina azzurra. L'Italia non va oltre l'1-1 a Skopjelae vede complicarsi ulteriormente il cammino di qualificazione all'Europeo del 202

'La partita dell'Italia si gioca in tutto il mondo' Al micorofono della Rai,ha ... Tutti erano alla tv a guardarcicui quello che facciamo sul campo loro sono nelle condizioni di poterci ...... LA MANO DI- 'Siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato, ma è difficile perché ... Stiamo lavorando, ogni giorno stiamo il maggior tempo possibile con il misterconoscere al ......di Lucianosulla panchina della Nazionale italiana di calcio. Alla National Arena di Skopje gli Azzurri devono accontentarsi di un 1 - 1 con la Macedonia del Nord, nella sfida valevole...

Italia, pari in Macedonia: debutto amaro per Spalletti, Immobile non basta Tuttosport

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "La sofferenza è stata sul piano di queste ribattute e seconde palle, dove non siamo stati pronti a ricreare questo blocco squadra in fase difensiva e queste respinte sono s ...(Adnkronos) – L’Italia pareggia per 1-1 in casa della Macedonia del Nord nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 che segna l’esordio del ct Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale.