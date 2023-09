Per la prima volta arriva il Reddito di Base | pagati bene per non fare niente | Cambia tutto

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 9 settembre 2023) Il concetto didiè discusso da decenni: si può davvero pagare qualcuno con uno stipendio fisso senza che questo lavori? C’è chi crede che lo Stato dovrebbe garantire a tutti un’erogazione monetaria a intervallo di tempo regolare, magari a cadenza mensile, indipendentemente dal fatto che il percettore sia un lavoratore o un disoccupato, un ricco o un povero. È ciò che si chiamadi: un sussidio che permetterebbe a chiunque di vivere una vita dignitosa, anche senza lavorare. Uno stipendio senza lavorare:ildi– ilovetrading.itIn qualche caso, in Alaska e in Finlandia, sono già state sperimentate forme didi. E in queste esperienze si sono registrati molti effetti positivi sia a ...