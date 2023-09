Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 9 SETTEMBRE

(Di sabato 9 settembre 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

'Forza Italia vuole portare a termine l'obiettivo dei 1000 euro per leminime entro fine Legislatura. Per farlo dobbiamo puntare sulla crescita. Già nel corso del ...incremento per il. ...Lo scorso 5 settembre si è tenuto il confronto tra l'Osservatorio sul monitoraggio della spesa previdenziale e i sindacati. La prossima tappa sarà il 18 settembre, sul tema della previdenza ......pronto a riconfermare Quota 103 e a cercare altri fondi per le. I vincoli di bilancio hanno imposto al governo di riformare completamente il mondo pensionistico italiano e quindi per il...

Decreto Caivano e Manovra 2024, oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha trattato entrambi questi temi. Per quanto riguarda la Legge di Bilancio e la maggioranza ha detto che "siamo tutti" c ...Con la Manovra 2024 potrebbe arrivare un'estensione di "Opzione Donna ... Si lavora infine anche a una possibile estensione di Ape, cioè un anticipo della pensione in determinati casi.