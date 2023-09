Pensioni 2023 l’editoriale | Governo senza fondi per la Previdenza

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo la pausa estiva riprende la pubblicazione quindicinale delsuper Tutti ma, purtroppo, le notizie in merito alla giusta riforma previdenziale che tutti i lavoratori aspettano non sono per nulla buone. Ci eravamo lasciati alla fine di giugno alla vigilia di quattro importanti appuntamenti già fissati tra l’Osservatorio sui costi dei flussi previdenziali e le componenti sindacali su quattro specifici argomenti. Due incontri in luglio, il primo sulla pensione di garanzia per i giovani, ed il secondo sulla flessibilità in uscita. Poi dopo la pausa estiva vi è stato nei giorni scorsi quello su Opzione Donna e infine ci sarà quello del 18 settembre sullacomplementare.ultime novità: incontri-sindacati inconcludenti Al termine ...

Il governo ha pronto il piano per le: cosa salta e cosa viene confermato Al termine del tavolo, Urso ha parlato anche dell'aumento delle bollette e dei prezzi dei carburanti. 'Avremo un ...Non si profila una riforma delleil prossimo anno per la difficoltà di reperire coperture e per la necessità di destinare risorse altre priorità. La legge Fornero con ogni probabilità ...9 SettembreCome ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati Si è chiuso il forum The ... dai salari alle, priorità del Governo e i nodi da sciogliere. Poche possibilità ...

Dopo la pausa estiva riprende la pubblicazione quindicinale dell'Editoriale su Pensioni per Tutti ma, purtroppo, le notizie in merito alla giusta riforma previdenziale che tutti i lavoratori aspettano ...