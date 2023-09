Pennywise | una storia vera ha ispirato il clown protagonista del film It?

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 9 settembre 2023), il pagliaccio assassinodi It non èa una. In molti è radicata la convinzione che a fornire da spunto per la figura del misteriosoassassino sia stato il serial killer statunitense John Wayne Gacy. L’uomo, accusato e successivamente condannato per l’omicidio di 33 giovani ragazzi, era solito vestire i panni di unalle feste o per intrattenere bambini malati ricoti in ospedale. King dal canto suo non ha mai avallato questo paragone, spiegando invece di essersi fatto ispirare dai troll delle leggende e dalla paura che i pagliacci incutono nei bambini. Ricordiamo chenon è altro che uno dei tanti volti con i quali si manifesta It, che è l’essenza più pura del male. Tim ...