Pedrengo | chiusa la pasticceria Florian | si indaga per bancarotta fraudolenta

(Di sabato 9 settembre 2023). Dallo scorso 2 agosto ladi viale Kennedy èin seguito a un’indagine per. La notizia è stata riportata da Bergamo Tv. Gli uomini della Guardia di finanza hanno sequestrato l’attrezzatura del noto locale conosciuto anche nei paesi limitrofi, anche per i suoi orari prolungati fino a tarda notte. L’indagine coinvolge la Bar Pellegrino Srl di Urgnano, cui fa capo la società che gestisce il. Sarebbero quattro le persone sospettate di avere distratto, e spostato da una società all’altra, alcune attrezzature finite nel fallimento della Pellegrino Srl. Nel frattempo i finanzieri hanno abbassato le saracinesche, tra lo stupore e la curiosità dei tanti clienti della. Rimane aperta ...

Pedrengo, indagine per bancarotta fraudolenta: alla pasticceria Florian sequestrate le attrezzature Corriere Bergamo - Corriere della Sera

La Guardia di finanza ha sequestrato l'attrezzatura della pasticceria Florian, a Pedrengo, in un' indagine per bancarotta fraudolenta che coinvolge la Bar Pellegrino Srl di Urgnano, cui fa capo la soc ...