(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – Stupore. Sconcerto. Irritazione. L’area riformista del Pd è in subbuglio. La secca risposta di Ellyoggi alla festa del Fatto dopo gli addii in Liguria fa salire il livello della tensione tra i dem. Tra i big dell’area riformista c’è la consegna del silenzio per “rispetto dei militanti” alla vigilia della chiusura della festa nazionale di Ravenna. le chat ribollono. “Delle due, l’una: onon ha capito che sta succedendo nel partito, nei territori oppure cibuttare fuori”, dice un dirigente della minoranza all’Adnkronos. La segretaria spiazza iche da ieri, dopo lo smottamento ligure in direzione Calenda, chiedevano un intervento di. “Non si può ignorare il disagio”, metteva in guardia Lorenzo Guerini. Oggi la risposta della leader dem è arrivata ...

Leggi anche Pd, terremoto in Liguria: 30 passano con Calenda Renzi: "Pd sesta stella M5S, non seguiremo populismo di Conte e" Ellycontro Giorgia Meloni: "Parole pericolose su ...Con queste parole Ellyla platea del Festa del Fatto quotidiano che immediamente la contesta. "Lo so che ci dividiamo su questo, è giusto così. Putin pensava di poter riscrivere i ...Il commento 'Non è previsto dalla legge un terzo mandato' ha detto, per poi sottolineare 'ma stiamo lavorando sui territori per trovare dei candidati, magari anche unitari con gli altri ...

Pd, Schlein gela i riformisti: "Ci vuole cacciare Serve chiarimento" L'Identità

Tra i big dell’area riformista c’è la consegna del silenzio per "rispetto dei militanti", ma le chat ribollono dopo le parole della segreteria dem sugli ultimi addii Stupore. Sconcerto. Irritazione. L ...La segretaria dem parla dell'Ucraina e attacca Putin: "Invasione criminale". E scatta subito la contestazione ...