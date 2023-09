Pd | Bonaccini sminuisce la Schlein | “Partito piccolo e radicale”

Leggi su notizie

(Di sabato 9 settembre 2023) Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Domani” dove ha sminuito il valore di EllyNon è affatto un buon momento quello che sta vivendo ilDemocratico di Elly. Quest’ultima continua a ricevere attacchi e critiche da tutti. Soprattutto da parte di un suo alleato. A questo punto, però, da valutare se si tratta di un ex o meno. Ovviamente ci stiamo riferendo a Stefanoche, in una intervista al quotidiano “Domani“, non gliele ha mandate a dire. Tanto è vero che ha voluto sminuire il suodefinendolo “” e ““. Stefanoed Elly(Ansa Foto) Notizie.comQueste sono alcune delle parole ...