“Paura di morire” La testimonianza choc della tassista aggredita in Centro

(Di sabato 9 settembre 2023) «Sono così impaurita e scossa che non riesco a guardare i video dell'aggressione che ho ricevuto. Rischio la vita - lavorando - e questo è inaccettabile». È ancora tremante la voce di Simona,a cui la scorsa domenica è stata quasi completamente distrutta la macchina da tre delinquenti in piazzaChiesa Nuova. Immagini che in poco meno di una settimana sono diventate virali e che raccontano «lo stato di abbandono in cui vive la città». La considerazione di Simona è amara e paradossale: «Andando alla stazione di Chiesa Nuova ho sbagliato. Era il mio primo giorno di lavoro dopo le ferie e quasi la fine del turno: avrei staccato alle 16. È risaputo che proprio quell'area è frequentata quotidianamente da balordi, ubriaconi e drogati, ma non c'ho pensato». A Simona è bastato poco per comprendere che la situazione non fosse diversa dal solito. ...