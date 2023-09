Pattinaggio artistico | partenza razzo per Conti-Macii al Lombardia Trophy 2023 Gli azzurri sopra i 70 punti dopo lo short

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Partono a bomba Sarae Niccolò. La coppia azzurra che nella scorsa stagione ha fatto impazzire l’Italia vincendo i Campionati Europei e ottenendo il bronzo ai Mondiali si è imposta per dispersione nelloprogram del, competizione internazionale diinserita nel circuito ISU Challenger Series che apre la stagione per ciò che concerne la massima categoria. Gli atleti seguiti da Barbara Luoni si sono resi artefici di una performance d’altro profilo, in cui hanno eseguito nel migliore dei modi sei elementi su sette. L’unica piccola defaillance è arrivata nel triplo rittberger lanciato, eseguito in modo leggermente falloso non venendo per questo motivo particolarmente premiato dal pannello ...