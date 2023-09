Pattinaggio artistico | Gutmann chiude il Lombardia Trophy al quinto posto | vince Gubanova

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Arrivano i primi responsi dell’IceLab di Bergamo, centro sportivo che sta ospitando questo weekend il2023, competizione internazionale diinserita nel circuito ISU Challenger Series 2023-2024. Un secondo segmento in cui Lara Nakisi è resa artefice di una discreta rimonta,ndo la gara al. L’azzurra è riuscita nell’impresa nonostante una prestazione non perfetta. Dopo un inizio molto promettente, dove ha eseguito elementi molto importanti come la combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow e la sequenza triplo toeloop/doppio axel, l’allieva di Gabriele Minchio ha rallentato la sua corsa atterrando un triplo loop e un triplo lutz corti di rotazione, ruotando poi solo semplice l’axel. ...