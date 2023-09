Patrick Zaki | altra importante novità | effettuato il “grande passo”

Leggi su notizie

(Di sabato 9 settembre 2023) Arrivano aggiornamenti molto importanti che vedono come protagonista. Lo studente italo-egiziano ha fatto parlare molto di sé nelle ultime ore Fine di un incubo perche, per quasi due anni (dal 7 febbraio 2020 fino all’8 dicembre del 2021) ha vissuto in carcere in Egitto. Il tutto avvenne dopo l’arresto all’aeroporto del Cairo. Ad arrestarlo agenti dei servizi segreti egiziani. Fino a quando il 19 luglio di quest’anno, dopo aver ricevuto la notizia della condanna ad altri 3 anni di carcere, gli è stata concessa la grazia dal presidente del Paese Abdel Fattah Al-Sisi ponendo fine al procedimento giudiziario nei suoi confronti.(Ansa Foto) Notizie.comNelle ultime ore, però, si è ritornato a parlare di lui per una bellissima notizia. La stessa che, ...