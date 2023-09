Passione critica | la recensione | scrivere di cinema ieri | oggi e domani

(Di sabato 9 settembre 2023) Ladi, documentario che ripercorre la storia del Sindacato Nazionale Criticitografici Italiani per raccontare il mestiere del critico. La chiave del documentario fortemente voluto dalla presidente del Sindacato Nazionale Criticitografici Italiani Cristiana Paternò sta nel suo titolo.è un progetto del cuore, fruibile sia dagli addetti ai lavori che dai semplici cinefili e da chi è almeno un po' curioso di conoscere i meccanismi che regolano il mestiere del critico. Il passo rapido valorizza il film nato dal lavoro certosino di Simone Isola, Franco Montini e Patrizia Pistagnesi, che hanno accostato materiali di repertorio a interviste a critici e a registi die di...

La Settimana Internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della 80. Mostra Internazionale d ...La Settimana Internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici ...