Partito piccolo e radicale Bonaccini silura il Pd della Schlein

Nel suola notizia è significativa: trentuno tra dirigenti e militanti della corrente riformista deldemocratico ligure hanno lasciato ilper aderire ad Azione. Ci ha colpito una frase ...... ma stava chiaramente difendendo il suo. E non può essere uccisa solo perché la Provincia, ... appartiene a Forza Italia,alleato della Lega cui appartiene Maurizio Fugatti. E se lo dice ...Il tamtam mediatico è, molte celebrità fotografate da Nima, tra le quali Aurora Ramazzotti ... Ora sulla scomparsa delfelino incombe anche l'ombra del serial killer o rapitore seriale ...

Il lungo addio dei riformisti da un Pd sempre più a immagine e somiglianza di Elly Schlein Linkiesta.it

Figuratevi quando a forza di scavare in quella miniera inesauribile che sono Trieste e la triestinità ti trovi a portata di mano il non piccolo evento costituito dal fatto che due dei più grandi ...«La storia di Cristina è un piccolo grande esempio di resilienza che spero invogli gli imprenditori locali o le partite Iva in difficoltà e quelle che desiderano mettersi a disposizione per supportare ...