Papu Gomez | sirene da Francia e Turchia per l’argentino

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo l’esperienza in Spagna col Siviglia, ilha deciso di svincolarsi e per lui ci sarebbero delledallae dallaDopo l’esperienza in Spagna col Siviglia, ilha deciso di svincolarsi e per lui ci sarebbero delledallae dalla. Secondo quanto riportato da Relevo, al momento sul giocatore ci sono Metz e Karagumruk per