Panificio in precarie condizioni igienico sanitarie | sequestrati 16 chili di prodotti

(Di sabato 9 settembre 2023) Sessa Aurunca. Controlli mirati volti alla tutela della salute dei consumatori sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Grazzanise unitamente a quelli del N.A.S. di Caserta presso unindustriale di Sessa Aurunca. Nel pomeriggio di ieri i militari hanno effettuato l’accesso al sito di produzione riscontrando che alcuni deida forno, quali “freselle”, confezionate in buste di plastica, risultavano prive delle previste indicazioni circa l’origine, il processo di lavorazione e la codificazione dei lotti. Nella circostanza sono state sequestrate amministrativamente tutte le confezioni di “freselle” presenti, per un totale di 160 Kg. A seguito di ulteriori controlli sono state altresì riscontrate lenel locale cottura del ...

... nella sala slot all'interno dell'attività, non aveva esposto i cartelli e le avvertenze per i minori; undi Lavinio è stato sanzionato per lecondizioni igienico " sanitarie, la ...... nella sala slot all'interno dell'attività, non aveva esposto i cartelli e le avvertenze per i minori; undi Lavinio è stato sanzionato per lecondizioni igienico " sanitarie, la ...