Pandev su Macedonia-Italia | «Il campo non darà una mano | ho visto le foto»

Goran Pandev, ex giocatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera tra Macedonia del Nord e Italia. PAROLE – «Noi quando giochiamo contro le grandi nazionali diamo più del 100%, ma l'Italia resta comunque favorita perché la Macedonia ha attraversato un momento delicato sia a livello di federazione sia per quel che riguarda il c.t. Milevski. Dopo il 7-0 incassato in Inghilterra ci sono state molte polemiche, sembrava potesse succedere di tutto e invece… Non è successo niente. Anche adesso il clima non è dei migliori.

Goran Pandev, ex attaccante della Macedonia del Nord e del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: "Il mio cuore batte per la Macedonia, e ci mancherebbe, ma in Italia sono arrivato a 18 anni. Per me non sarà una partita normale". "L'Italia non deve sottovalutarci, abbiamo degli ottimi giocatori".