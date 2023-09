Palma Campania | ruba gratta e vinci | titolare si oppone e finisce in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i carabinieri della stazione disono intervenuti presso l’di Sarno per una donna ferita. Si tratta delladi una tabaccheria di, vittima di una rapina. La donna si sarebbe opposta ad un malvivente che aveva preso un pacco die sarebbe stata trascinata a terra. I medici le hanno diagnosticato “frattura terza e quarta costola dx , trauma cranico minore con flc, policontusa con escoriazioni”. E’ stata dimessa con 20 giorni di prognosi. Indagini in corso per individuare il responsabile e chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.